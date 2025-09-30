Open Fiber: interventi straordinari ad Avellino per ripristinare la rete in fibra ottica

Open Fiber è pienamente consapevole dell’importanza di una connessione stabile ed efficiente per la vita quotidiana, per il lavoro e per i servizi online essenziali. Da diversi giorni i nostri tecnici sono costantemente impegnati sul territorio di Avellino per individuare e risolvere il guasto che ha compromesso la qualità del servizio offerto agli utenti. Proprio per garantire una maggiore stabilità e migliorare le performance della rete, Open Fiber ha già programmato interventi tecnici straordinari nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre.

Open Fiber desidera quindi rivolgere le proprie scuse ai cittadini di alcuni Comuni della provincia di Avellino per i recenti disagi causati da una anomala congestione nell’accesso alla rete in fibra ottica FTTH che consente la navigabilità su Internet.

È importante precisare che l’azienda era già a conoscenza del problema e ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio e intervento ancora prima della diffusione delle notizie sui mass media locali.

Open Fiber sta lavorando con la massima priorità e con tutte le risorse necessarie per ripristinare quanto prima il regolare funzionamento dell’infrastruttura in fibra ottica, garantendo così ai cittadini e alle imprese la connettività ultraveloce e affidabile che meritano.