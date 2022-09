Vecchia (Lega) e Morano: “Autostazione, De Luca prende in giro gli irpini”

Salvatore Vecchia, segretario provinciale della Lega, e Sabino Morano di “Primavera Meridionale”, sembrano concordi con la tesi del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che stamane ha definito l’inaugurazione dell’autostazione una passerella elettorale.

“L’Irpinia intera resta sconcertata dinanzi all’ennesimo inganno di un governo regionale allo sbando e senza pudore. Dopo il taglio del nastro del reparto di cardiologia dell’Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, chiuso dopo appena pochi mesi, oggi De Luca taglia il nastro di una struttura non collaudata e non operativa.

Ci auguriamo che il Governatore, prima dello tsunami che si abbatterà il 25 settembre, faccia in tempo ad appendere sulle pareti del terminal le fotografie dei bus che quotidianamente lasciano a terra gli incolpevoli passeggeri”, afferma Vecchia.

Morano cita espressamente il primo cittadino. “Molto bene ha fatto il sindaco Festa a stigmatizzare la surreale inaugurazione dell’autostazione di Avellino, priva di agibilità e di collaudo tecnico-amministrativo, definendola una “passerella politica”. La disinvoltura con la quale il Governatore De Luca e la sua parte politica utilizzano i propri ruoli istituzionali per finalità elettorali è cosa talmente nota da non destare ormai meraviglia alcuna ma, in taluni casi, la prassi deluchiana sfonda il muro dell’azzardo politico per sconfinare in una sorta di teatro dell’assurdo”.

“Del resto il Partito Democratico, pochi giorni or sono, era venuto ad annunciarci l’intenzione di rilanciare e potenziare la sanità irpina, come se il suo capolista alla Camera Piero De Luca non avesse alcuna relazione politica, personale e familiare con il proprio padre il Governatore Vincenzo che di ospedali e reparti ospedalieri in provincia di Avellino ha fatto strage”.