Vallo, Ufficio Gudice di Pace di nuovo a rischio. Vertice sindaci e presidente Beatrice

Torna a rischio l’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro. Ancora una volta a mettere in discussione la permanenza del presidio giudiziario nella sede di Via San Antonio a Quindici è il nodo legato al personale messo a disposizione dagli enti. Dopo lo scoglio superato appena qualche mese fa, quando i Comuni della zona avevano disposto una serie di trasferimenti di personali presso l’Ufficio, una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Avellino e il prossimo pensionamento di altre unita’ ripropone l’emergenza personale.

Per questo motivo, nella tarda mattinata di oggi, il presidente Vincenzo Beatrice ha nuovamente convocato i sindaci del Vallo di Lauro. Al vertice presieduto da Beatrice, che si è svolto presso la sede comunale di Quindici in Via San Antonio, erano presenti oltre al funzionario di riferimento del Tribunale di Avellino, Francesco Pandico, i sindaci e assessori di quattro dei sette comuni del Vallo di Lauro. A partire dal primo cittadino di Quindici Eduardo Rubinaccio, il sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, il vicesindaco di Marzano di Nola Massimo Muto e l’assessore di Lauro Edoardo Oliva, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Casoria. Sara’ proprio la scelta del Comune di Lauro quella decisiva per il futuro del presidio nel Vallo.

Gli amministratori presenti avrebbero infatti ribadito la volonta’ di assicurare personale e risorse all’Ufficio Giudiziario e nel corso dell’incontro e’ anche emersa la disponibilita’ dell’ ex coordinatore della Polizia Municipale di Lauro, Salvatore Scibelli, a tornare in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace, visto che sulla sua vertenza giudiziaria, promossa dal sindacato Uil perche’ il primo trasferimento era intervenuto senza il suo assenso (si tratta di una Rsu e quindi obbligatorio come ribadito dal Giudice del Lavoro che accetti il distacco, non essendo stata chiarita la data di conclusione dello stesso) e’ stata definita e quindi ci sarebbe ora il disco verde da parte sua ad assumere l’incarico presso il Giudice di Pace di Lauro con sede a Quindici. Confermato anche il personale messo a disposizione dai Comuni di Moschiano, Quindici e Pago.

Si sarebbe valutato anche un intervento dell’organismo dell’Avvocatura del Vallo e una soluzione come quella adottata a Cervinara. Entro una settimana, dopo la decisione del Comune di Lauro, sara’ piu’ chiaro il futuro del presidio giudiziario locale.