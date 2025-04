Vallo Lauro, Venerdì Santo senza la Passio Christi di Taurano

VALLO LAURO- Un Venerdi’ Santo nel Vallo di Lauro senza la Passio Christi della Proloco di Taurano, negli anni una delle più significative e soprattutto scenografiche rappresentazione della “Passione” organizzata sia a Lauro che a Taurano.

A comunicarlo e’ la stessa Proloco con una nota stampa: “Con grande rammarico si comunica che la 51esima edizione della Passio Christi non potrà essere svolta- si legge- Purtroppo, problemi di natura economica hanno impedito agli organizzatori di pianificare l’evento come previsto”. Nella nota si aggiunge anche il fatto che questo problema: “Questa situazione ha compromesso l’allestimento di uno degli eventi di maggior impatto- continua la nota- sia in termini di partecipazione che di consenso unanime riscontrato in tutte le edizioni organizzate nel corso dei decenni.Le difficoltà nel definire e reperire i finanziamenti necessari, unite alla mancanza di tempi tecnici per attendere sviluppi positivi, hanno portato l’associazione a prendere la difficile decisione di non procedere con la rappresentazione della Passio Christi 2025. Nell’augurarci che il futuro ci riservi Pasque più serene, colme di rinnovata speranza, porgiamo i nostri più sinceri auguri per la Pasqua prossima ventura”