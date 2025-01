Vallo Lauro sferzato dal vento: giù palo della pubblica illuminazione, nessun ferito

LAURO- Da alcune ore il Vallo di Lauro e il Mandamento Baianese sono nella morsa di un vento che sta producendo danni e disagi su tutto il territorio. Danni che per fortuna non hanno registrato feriti. Pochi minuti fa in una traversa di Via Del Balzo a Lauro si è registrata la caduta di un palo della pubblica illuminazione. Fortunatamente al momento dell’incidente non c’ erano persone in prossimità’ della zona. Sul posto il personale dell’ACM per mettere in sicurezza l’area. Nella notte sempre a Lauro anche uno sgombero per un tetto pericolante a causa delle raffiche di vento.