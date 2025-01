Proposta di legge sull’Infermiere di Famiglia e di Comunità. OPI Avellino: un passo decisivo per la sanità territoriale in Campania

’Ordine delle Professioni Infermieristiche esprime il proprio pieno sostegno alla proposta di legge sull’Infermiere di Famiglia e di Comunità, incardinata oggi presso la Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania. Questa iniziativa, fortemente voluta dal Presidente della Commissione Sanità, Enzo Alaia, rappresenta una svolta significativa per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e per la valorizzazione del ruolo degli infermieri nella rete delle cure primarie.

L’introduzione della figura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità punta a garantire una presenza continuativa e proattiva sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze dei pazienti cronici, degli anziani e delle persone in condizioni di fragilità. Tra i punti qualificanti della proposta spiccano:

•L’istituzione di servizi infermieristici di comunità in ogni Distretto sanitario e nelle Case di Comunità, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle cure e ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso e le ospedalizzazioni non necessarie.

•La gratuità delle cure infermieristiche domiciliari, un segnale importante di equità e inclusione sociale, che garantirà assistenza indipendentemente dal reddito del paziente.

Rocco Cusano, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino, ha dichiarato:

“Questa proposta di legge rappresenta un passo avanti fondamentale per il nostro sistema sanitario regionale. L’introduzione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità non solo migliorerà l’assistenza territoriale, ma offrirà un concreto supporto alle famiglie e ai pazienti più fragili. Ringraziamo il Presidente Enzo Alaia per la sua lungimiranza e il suo impegno nel riconoscere il valore strategico della nostra professione. Come infermieri, siamo pronti a fare la nostra parte per rendere questa riforma una realtà e contribuire al miglioramento della salute dei cittadini.”

Come Ordine delle Professioni Infermieristiche, siamo fermamente convinti che questa legge rafforzerà il sistema sanitario regionale, promuovendo una sanità territoriale più vicina ai cittadini e valorizzando il ruolo degli infermieri come professionisti essenziali per la salute pubblica.

Invitiamo tutte le forze politiche e istituzionali a sostenere questa proposta, affinché l’iter possa concludersi nel più breve tempo possibile. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino rimane a disposizione per supportare ogni iniziativa utile alla concreta realizzazione di questa importante riforma.