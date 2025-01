Vallo Lauro sferzato dal vento: cade un pino nell’ex Certosa, Carabinieri e Acm sul posto

LAURO- Le fortissime raffiche di vento che dalla scorsa notte stanno interessando il territorio del Vallo di Lauro e del Baianese non hanno risparmiato danni. A Lauro nella mattinata, proprio a causa del vento, che registra velocità elevata, uno degli alberi di pino, alcuni anche alti diversi metri, all’interno della Certosa di San Giacomo, e’ venuto giù, ostruendo anche parte della carreggiata della Ss403 in direzione Nola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lauro, che hanno attivato il Comune. Ad occuparsi della messa in sicurezza dell’area e’ stato il personale dell”Acm, la società del Comune che in poco tempo ha liberato la carreggiata interessata dalla caduta del pino. Notevoli i disagi su tutta la zona a causa delle raffiche di vento fortissime che continuano in queste ore e sono previste anche nella giornata di domani.