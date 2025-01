Scuole chiuse nel Baianese, vento forte e danni: sindaci preparano le ordinanze

BAIANESE- Stop alle lezioni anche a causa del vento che sta sforzando il Vallo di Lauro e il Baianese. Così come per la neve nei comuni in Alta Irpinia, anche nella Bassa Irpinia il maltempo e le raffiche che avrebbero raggiunto anche i cento chilometri, hanno convinto i sindaci a bloccare le lezioni nella giornata di domani. Ad Avella lezioni sospese con ordinanza del sindaco Vincenzo Biancardi. Stessa scelta anche a Baiano, dove alla luce dei danni, per fortuna non gravi, ma numerosi, che si stanno registrando, il sindaco Enrico Montanaro ha deciso lo stop alle lezioni nella giornata di domani. Stesso provvedimento che stanno preparando anche negli altri comuni del Mandamento