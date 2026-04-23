Vallo Lauro, i Carabinieri incontrano gli studenti: alla vostra eta’ avete il diritto di essere felici

LAURO- “I ragazzi della vostra età hanno un diritto fondamentale: quello di essere felici. Per questo motivo quando avete dei dubbi o qualcosa non vi convince, confrontatevi. Anche con il maresciallo del vostro paese, sapete dove si trova la Stazione dei Carabinieri, fidatevi”. E’ quello che il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, il maggiore Gianfranco Iannelli ha detto agli studenti delle Scuole Medie del Vallo di Lauro, che ha incontrato a Lauro. L’appuntamento al San Filippo Neri con gli studenti, che si rinnova ogni anno e che ha riguardato i rischi delle sostanze stupefacenti, un vero e proprio dramma in tutto il Paese quello della dipendenza dalla droga. Ma ci sono stati anche i temi di bullismo e cyberbullismo. Ad introdurre l’intervento del comandante della Stazione di Lauro, il luogotenente Giovanni Pagano e del comandante della Compagnia di Baiano, i saluti della dirigente scolastica dell’IC “Benedetto Croce” Maria Siniscalchi.