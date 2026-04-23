Il Ministro Piantedosi a Montemiletto per il 25 Aprile

Sarà una celebrazione del 25 Aprile particolarmente significativa quella in programma a Montemiletto per l’81° anniversario della Liberazione, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
La giornata prenderà il via a partire dalle 9:30 con l’afflusso delle autorità e dei partecipanti. Alle 10:30, in Piazza IV Novembre, si terranno la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, in collaborazione con il 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino.
Alle 11, al Castello della Leonessa, è invece prevista la cerimonia di intitolazione del Salone a Eustachio Gubitosa, vittima dei nazifascisti.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Minichiello, sono in programma gli interventi di Rolando Magliola, curatore della Casa della Resistenza di Sala Biellese, in collegamento, e di Giovanni Tranfaglia della sezione ANPI di Forino-Contrada. Prevista anche una lettura teatralizzata a cura di Enzo Marangelo.
A concludere l’iniziativa sarà il Ministro Matteo Piantedosi. A moderare l’incontro il giornalista Annibale Discepolo.
L’appuntamento promosso dal Comune di Montemiletto unirà il momento commemorativo a quello della riflessione sui valori della Liberazione, nel segno della memoria e della partecipazione istituzionale