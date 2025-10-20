Vallo Lauro, bloccato con quindici palline di cocaina dalla Volanti: trentenne nei guai

VALLO LAURO- Un trentenne di Quindici finisce nei guai per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Ps di Lauro e al termine del controllo è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, nello specifico cocaina. Quindici palline per un peso di alcuni grammi, verosimilmente destinate allo spaccio. Nei confronti dell’uomo è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino. I controlli e gli accertamenti degli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi sul territorio per fronteggiare le attività illecite in materia di stupefacenti continuano.
