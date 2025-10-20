Calamità naturale per cascola anomale del nocciolo: via ai controlli nei noccioleti

VALLO LAURO- Partono le verifiche sul campo disposte dalla Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania per dare seguito alle richieste del Comune di Marzano di Nola e del Comune di Pago del Vallo di Lauro, che sono stati sollecitati dalle aziende agricole della zona che hanno evidenziato gli ingenti .danni alle coltivazioni locali a seguito di eventi metereologici avversi e per le quali chiedono il riconoscimento dello stato di calamità naturale . Da questa mattina per le attività del “comparto agricolo e zootecnico” saranno nei due comuni i funzionari del Servizio Territoriale Provinciale. Gli stessi si recheranno alla presenza di un rappresentante del comune per la verifica delle condizioni necessarie all’attivazione degli interventi
