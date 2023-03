Vallo Lauro- A30, via all’ appalto da 103 milioni. Iovino: Regione mantiene gli impegni

VALLO LAURO- Via libera dalla Regione Campania all’ appalto per 103.226.565,93 di euro che sarà destinato al completamento della Strada a scorrimento veloce di collegamento tra il Vallo di Lauro con l’ Autostrada A30 Caserta-Salerno. L’avviso scadrà il prossimo 28 aprile. Si tratta di una svolta per l’appalto che sembrava ormai perso definitivamente dopo la messa in liquidazione della Vallo Lauro Spa. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto da parte dell’assessore del Comune di Lauro Umberto Iovino, uno degli esponenti dell’area di riferimento in Campania del governatore De Luca: “Per il Vallo di Lauro si concretizza un sogno, quello che abbiamo da anni seguito con attenzione sia come partito che nella Vallo Lauro Spa, quello per cui ancora una volta la Regione Campania-spiega Iovino- ha mantenuto gli impegni assunti solo qualche giorno fa dal presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone in un incontro con i sindaci, predisponendo tutti gli atti necessari per evitare che si perdesse il finanziamento. Un grande lavoro dell’ Ufficio Grandi Opere e Acamir che ha portato oggi a poter concretamente dire che il Vallo di Lauro, grazie al lavoro della Regione Campania di questi anni non e’ piu’ ultimo rispetto a nessuno”. Ma non è l’unica buona notizia. Continua infatti l’assessore comunale di Lauro ed esponente del Pd: “Un’ altra bella notizia- aggiunge l’assessore Umberto Iovino- che fara’ uscire definitivamente dall’isolamento che per anni ci ha caratterizzato, si arriverà anche alla realizzazione di un lotto di completamento, che arriverà fino a Quindici. Il progetto attuale prevedeva che si arrivasse alle spalle dell’area Pip di Lauro da Domicella. La Regione, oltre ad impegnarsi ad appaltare questi lavori si è impegnata anche a progettare il lotto entro luglio per giungere fino a Quindici, ripristinando il progetto iniziale” . E chiude: “Sento la necessità di ringraziare il Governatore De Luca, che si era impegnato già in occasione dell’inaugurazione della Taurano- Monteforte a realizzare l’opera”.