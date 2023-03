Aste Ok, il 31 maggio si decide sull’archiviazione per i carabinieri

Fissata l’udienza davanti al Gip del Tribunale di Avellino per discutere l’opposizione all’archiviazione dei militari del Nucleo Investigativo finiti iscritti nel registro degli indagati della Procura di Avellino a seguito della trasmissione degli atti da parte del Collegio Penale presieduto dal giudice Melone e da un esposto presentato da Gianluca Formisano. Sara’ il Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi a decidere il prossimo 31 maggio se, come sostiene la Procura, i tre militari non hanno compiuto alcun illecito o come sostiene la presunta parte offesa ci sono ancora degli accertamenti da compiere. Molto probabile che già in quella sede arriverà una decisione sulla vicenda, che non pochi veleni ha lasciato sul processo, basti pensare alla successiva eccezione presentata dal penalista Gaetano Aufiero (respinta dal presidente del Tribunale Vincenzo Beatrice dopo l’astensione del collegio) e all’estensione proclamata dai penalisti. Ad annunciare la data lo stesso Taormina dal suo profilo social.