Vallo di Lauro: imprenditore denunciato dai Carabinieri per gestione illecita di rifiuti 

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con la locale Stazione, hanno denunciato un imprenditore, ritenuto responsabile di “Gestione illecita di rifiuti”. Nello specifico, i militari dell’Arma hanno accertato che lo stesso deteneva in un fondo di sua proprietà, rifiuti ferrosi depositati sul terreno, in assenza di autorizzazione. Inoltre, l’accesso ispettivo eseguito presso l’opificio del predetto, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sottoporre a sequestro altri rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da fitofarmaci, fertilizzanti, olii esausti e guaine. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 50enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia, a tutela della collettività e dell’ambiente.