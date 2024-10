Al via la pedalata dei campioni a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

3-5 OTTOBRE 2024, XII CHARITY BIKE TOUR, CASERTA-LECCE

L’iniziativa charity sportiva apre la XXII Campagna Nazionale per la Ricerca promossa dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. In sella, da Caserta a Lecce, in 15 tappe: Matteo Marzotto, presidente FFC Ricerca, Davide Cassani, Iader Fabbri, Alessandra Fior, Edoardo Hensemberger, Max Lelli, Fabrizio Macchi, Francesco Moser e Gilberto Simoni.

Giovedì 3 ottobre, la carovana farà tappa a Serino (AV) alle ore 13, nella piazza Comunale. Ad accoglierli insieme ai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno FFC Ricerca locali, anche Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia e ambassador FFC Ricerca, e il Sindaco del Comune Serino.