Vallesaccarda: il Sindaco Franco Archidiacono dà il via al terzo mandato

Vallesaccarda- Nel pomeriggio di ieri, 27 giugno, si è tenuto l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Vallesaccarda con l’entrata in carica della rinnovata amministrazione guidata dal rieletto Sindaco, Franco Archidiacono, che ha assunto questo incarico per il terzo mandato consecutivo. Nel corso del consesso come da prassi, il Giuramento del Sindaco che ha poi comunicato la nuova giunta e le deleghe assegnate a tutti i consiglieri comunali di maggioranza della lista civica di “Liberamente insieme per unire”.

“Ho assunto questo incarico per il terzo mandato consecutivo, con l’entusiasmo e la sinergia come il primo giorno della prima legislatura – afferma Archidiacono – Un caloroso ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, lavoreremo insieme per dare alla nostra Vallesaccarda il prestigio che merita. Buon lavoro a tutti e grazie Vallesaccarda”.