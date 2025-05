Valle dell’Ufita, Carabinieri intervengono per contenere 50enne: disposto il TSO

Nella tarda serata di ieri, a conclusione di un’attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, un 50enne residente in un comune della Valle dell’Ufita è stato riportato in condizioni di sicurezza e affidato al personale sanitario per le cure del caso. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, da alcuni giorni manifestava comportamenti anomali. Nel pomeriggio di ieri, la situazione è degenerata: posizionatosi sull’uscio della propria abitazione, ha iniziato a lanciare grossi sassi contro pedoni e veicoli in transito.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno interdetto l’accesso alla strada per garantire l’incolumità pubblica, venendo anch’essi fatti oggetto del lancio di calcinacci e massi, che l’uomo aveva accumulato in alcuni secchi. Constatata l’impossibilità di riportarlo alla calma mediante interlocuzione, i militari dell’Arma hanno attuato un rapido dispositivo di contenimento, riuscendo a intervenire in sicurezza e a consentire il successivo affidamento dell’uomo al personale del 118. L’uomo è stato quindi accompagnato presso una struttura sanitaria e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. L’intervento si è concluso senza conseguenze per i cittadini e per gli operatori.