Prima i lavori con i fondi regionali, poi la vendita: il piano Nargi per il “Partenio-Lombardi”

Prima l’adeguamento dello stadio “Partenio-Lombardi” agli standard della Serie B, grazie al finanziamento regionale da due milioni di euro, poi si potrà immaginare una possibile vendita dell’impianto sportivo. Lo ha confermato questa mattina la sindaca di Avellino, Laura Nargi, spiegando che l’intenzione dell’amministrazione è quella di procedere con una gara pubblica per la cessione del bene. «Bene se ad aggiudicarselo sarà D’Agostino e dunque l’Us Avellino – ha dichiarato la fascia tricolore – è quello che speriamo, ma la procedura sarà aperta».

La sindaca ha poi voluto ringraziare il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per il finanziamento e il patron dei Lupi, Angelo Antonio D’Agostino, per la disponibilità mostrata.

«Entro la fine di maggio chiuderemo la pratica relativa ai lavori dello stadio. Alla richiesta di finanziamento era allegato il progetto preliminare, mentre nel frattempo gli uffici comunali hanno già completato gli altri progetti esecutivi. Non ci resta che procedere alla gara. D’Agostino si era detto pronto a farsi carico di tutte le spese, ma le procedure sono complesse: sembravano immediate, ma abbiamo incontrato qualche ostacolo. In ogni caso, la volontà di entrambi è comune: vogliamo giocare il 22 agosto la prima partita del campionato di Serie B nel nostro stadio».

Nargi ha anche risposto ad alcune polemiche: «Ai tifosi sono arrivate informazioni un po’ false e faziose. Ma vi assicuro che al Comune non stiamo a pettinare le bambole: lavoriamo e sappiamo bene cosa fare». Infine, un ulteriore ringraziamento: «Ringrazio anche l’Ance per l’interesse, ma i nostri uffici sono preparati. A fine maggio concluderemo le procedure per poi iniziare i lavori».