Valle in lacrime per Giosue’: amici in moto l’ultimo viaggio del ventenne

AVELLINO – Il rombo delle moto, la passione ereditata da papà Rino, lo hanno accompagnato nell’ ultimo viaggio su questa terra. “Che sia su una ruota o in cielo brillerai sempre” hanno scritto su due striscioni piazzati di fronte alla Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Valle. Un intero quartiere in lacrime per Giosue’ De Vito, il ventenne avellinese che dopo aver lottato a lungo dopo un terribile incidente, non ce l’ha fatta. Sue’ come lo chiamava la sorellina e il numero 4 per indicare il giorno del suo compleanno sulle magliette bianche degli amici. E’ il nome che tutti gli amici hanno voluto ricordare, in lacrime, portando palloncini bianchi e la foto del giovane ed una frase che e’ stampata anche su uno dei quattro striscioni che campeggiano nella piazzetta di Valle: “Resterai sempre nei nostri cuori. insegna agli angeli a sorridere come solo tu sapevi fare..Buon viaggio Amico Mio”. Dopo la cerimonia officiata da Don Luciano, a salutare per l’ultima volta Giosue’ c’è il rombo della motocross, la sua passione, insieme allo sport pulito e sincero come il giovane scomparso troppo prematuramente. Tanta la solidarietà e il calore intorno alla famiglia del giovane e alla tragedia che ha vissuto.

