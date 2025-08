Ordinanza sui randagi, Mazzocca: subito un consiglio straordinario o la revoca

MOSCHIANO- “Chiedo con fermezza la convocazione immediata di un consiglio comunale straordinario, così da affrontare pubblicamente la questione, chiarire ogni dubbio e valutare una modifica dell’atto. Se il Sindaco non dovesse ritenere opportuno convocare il consiglio, chiedo comunque che l’ordinanza venga modificata o, meglio ancora, ritirata, in quanto assurda nella sua formulazione e potenzialmente dannosa per il benessere degli animali e per la nostra comunità”. E’ quello che ha chiesto con una lettera pubblica dopo l’ordinanza per combattere l’alimentazione incontrollata degli animali randagi firmata dal sindaco di Moschiano Sergio Pacia. Per il consigliere comunale Mazzocca : “È tempo di fare chiarezza, in maniera trasparente e partecipata,nell’interesse dei cittadini, degli animali che vivono sul nostro territorio e del buon nome del popolo di Moschiano, che merita rispetto e considerazione”. L’esponente consiliare ha rilevato, nella premessa della sua richiesta che “L’ordinanza emessa dal Sindaco che vieta la somministrazione di cibo ai cani e gatti randagi ha scosso non solo la nostra comunità, ma l’intero Paese. La misura, di dubbia interpretazione, ha sollevato polemiche e interrogativi a livello nazionale, tanto che ne stanno discutendo anche Parlamentari. Nonostante le dichiarazioni del Sindaco, che ha cercato di chiarire il senso dell’ordinanza, il messaggio resta confuso e suscita preoccupazioni legittime. È inaccettabile che un provvedimento di tale portata venga comunicato in modo approssimativo, mettendo a rischio l’impegno di coloro che quotidianamente si prendono cura degli animali randagi e creando disorientamento nell’intera cittadinanza”.