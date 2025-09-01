Valle Caudina, schianto tra auto e mezzo della raccolta rifiuti: ferito sessantenne di Avella

ARPAIA – Violento impatto nella mattinata tra un’ autovettura e un mezzo della raccolta dei rifiuti lungo l’Appia, nel territorio di Arpaia. A causa dello schianto , la cui dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un sessantenne di Avella alla guida della vettura e’ rimasto incastrato nell’auto ed è stato liberato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. I caschi rossi, una volta liberato il 60enne, lo hanno affidato ai sanitari della postazione del 118 di Airola. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico ed che hanno trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento.