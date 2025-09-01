Imelda Production sbanca il contest La 48H del Mac Fest

Tre premi vinti su quattro disponibili: Premio “Elvira Coda” al miglior cortometraggio, Migliore Interpretazione, Miglior regia femminile “Chiara Rigione”. Il collettivo irpino di produzione audovisiva Imelda Production può ritenersi davvero soddisfatto della sua partecipazione alla sesta edizione del contest La 48H, organizzato dal Mac Fest di Cava de’ Tirreni.

Lo scopo della manifestazione è quello di scrivere, girare, montare e post-produrre un cortometraggio, con gli input provenienti dagli organizzatori, in 48 ore di tempo. Diverse troupe hanno, quindi, messo alla prova la loro creatività con un deadline davvero pressante, ma è stata Imelda Production a fare il pieno di riconoscimenti con Il peso della carne.

«Siamo tutti molto soddisfatti del risultato ottenuto – commenta la regista, Gaia Troisi, prima donna in sei anni a vincere il premio al miglior cortometraggio – Speravamo di avere dei risultati, ma non eravamo pronti a portare a casa ben tre premi. È stato un grande lavoro di squadra, a partire dalla scrittura, alla quale veramente abbiamo collaborato tutti, fino alla produzione. Le riprese sono state fatte in pochissimo tempo, ma ci siamo goduti ogni fase a pieno, con tanta tranquillità. La post-produzione è stata completata in appena un’ora da Stefano Bergamino, con la collaborazione importante di Giuseppe Bergamino che ci ha seguito a distanza e, in meno di due ore, ha preparato anche tutto il sound design. Che dire, è stato divertentissimo!».

Secondo Troisi a colpire la giuria, composta da esperti del settore, è stato «il capovolgimento della trama del nostro corto: senza fare troppi spoiler, abbiamo invertito i ruoli maschili e femminili. È stata davvero una bella soddisfazione anche sentire tutti gli applausi in sala, che sono partiti immediatamente alla fine della proiezione, durante tutti i titoli di coda».

Complimenti, quindi, a tutta la troupe, così composta:

Regia: Gaia Troisi

Aiuto regia ed edizione: Giovanni Guacci

Sceneggiatura: Gaia Troisi, Stefano Bergamino, Giovanni Guacci, Federico Blasi, Luca Coppola

Fotografia: Stefano Bergamino

Montaggio: Stefano Bergamino

Audio: Federico Blasi

Musiche originali: Giuseppe Bergamino

Con: Luca Coppola, Simona Fredella, e con la partecipazione di Stefano Bergamino e Giovanni Guacci

Imelda Production rivolge un ringraziamento speciale al Mac Fest, soprattutto per le opportunità rivelate dai premi. Infatti oltre ai classici trofei, i riconoscimenti per la squadra vincitrice si traducono in buoni monetari da spendere in attrezzature professionali, partecipazione a corsi tenuti dall’accademia Pigrecoemme di Napoli e l’accesso diretto per il cortometraggio al Festival “Europa Cinema al Femminile”, oltre che a diversi festival partner tra Campania, Puglia, Basilicata e Lazio.