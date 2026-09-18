Valle Caudina ed Alta Velocità, validato lo studio di fattibilità del collegamento Montesarchio-Afragola

Passaggio decisivo per la mobilità della Valle Caudina: AIR Campania ha completato con successo lo studio di fattibilità per la nuova linea di trasporto su gomma che collegherà direttamente Montesarchio con la stazione dell’Alta Velocità di Napoli Afragola.

​L’iniziativa nasce da una precisa richiesta avanzata dal Presidente della Città Caudina, Pasquale Fucci, ai vertici di AIR Campania, ed è stata fortemente sostenuta dai consiglieri regionali Maurizio Petracca e Pellegrino Mastella, che confermano ancora una volta la costante attenzione e vicinanza alle esigenze del territorio caudino. Durante l’estate, inoltre, oltre 50 associazioni della Valle, aderenti al Comitato per la Città Caudina, avevano firmato una petizione per chiedere l’avvio del collegamento via gomma in attesa della riapertura della linea ferroviaria regionale Benevento-Napoli che fermerà anch’essa ad Afragola.

​Il progetto Air Campania prevede l’attivazione di 12 corse giornaliere, fra andata e ritorno, capaci di garantire in soli 60 minuti e per tutta la giornata un collegamento rapido e strategico con lo snodo ferroviario di Afragola, abbattendo i tempi di percorrenza e integrando la Valle Caudina con i principali assi di trasporto nazionali. Un sincero ringraziamento va all’Amministratore dell’azienda, Anthony Acconcia, per la tempestività e l’efficienza dimostrate nella rapida definizione del piano tecnico della linea.

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Completato l’iter propedeutico, la palla passa ora alla Regione Campania e in particolare al Vicepresidente con delega ai Trasporti, Mario Casillo, a cui spetterà il compito di individuare e assegnare le risorse finanziarie necessarie alla società partecipata AIR Campania per l’avvio definitivo del servizio.