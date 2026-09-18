Medaglie d’Onore ai deportati irpini: cerimonia in Prefettura il 21 settembre

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla conservazione della memoria degli Internati Militari Italiani, lunedì 21 settembre 2026, alle ore 10.30, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Saranno conferite 21 Medaglie d’Onore alla memoria di cittadini della provincia di Avellino che, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, furono catturati dalle truppe tedesche, deportati nei campi di prigionia del Terzo Reich e costretti al lavoro forzato. L’evento sarà aperto dal saluto del Prefetto di Avellino, dott.ssa Franca Fico, e accompagnato da un momento musicale a cura degli studenti del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, con un repertorio dedicato alla riflessione sui drammi della guerra, della deportazione e sulla forza della speranza. Interverranno i familiari degli insigniti, i Sindaci dei Comuni interessati e le Autorità civili e militari del territorio.
Di seguito l’elenco dei cittadini della provincia di Avellino cui è stata conferita la Medaglia d’Onore:
Comune di AIELLO DEL SABATO: LUIGI DE CIUCEIS, ROBERTO FAVATO, SEBASTIANO MILO
CIRO PREZIOSI, GIUSEPPE SPIEZIA
Comune di AVELLINO: ALESSANDRO ARDOLINO, PIETRO CARBONE, ERNESTO MANZO, LUIGI SPAGNUOLO
Comune di BISACCIA: ANTONIO MITRIONE
Comune di CALITRI: VINCENZO LAMPARIELLO
Comune di CONTRADA: GIUSEPPE PETROZZIELLO
Comune di FONTANAROSA: ANTONIO GENTILE
Comune di GROTTAMINARDA: VINCENZO MAZZARIELLO
Comune di MONTORO: GUIDO D’AMORE, GAETANO PASTORE
Comune di MOSCHIANO: VITTORIO MAZZOCCA
Comune di NUSCO: AMEDEO DE FELICIS
Comune di QUINDICI: MARIO CASO
Comune di SALZA IRPINA: FABRIZIO PIETRO CAVALLO
Comune di SOLOFRA: CRISTOFORO TREROTOLA