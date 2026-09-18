Medaglie d’Onore ai deportati irpini: cerimonia in Prefettura il 21 settembre

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla conservazione della memoria degli Internati Militari Italiani, lunedì 21 settembre 2026, alle ore 10.30, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Saranno conferite 21 Medaglie d’Onore alla memoria di cittadini della provincia di Avellino che, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, furono catturati dalle truppe tedesche, deportati nei campi di prigionia del Terzo Reich e costretti al lavoro forzato. L’evento sarà aperto dal saluto del Prefetto di Avellino, dott.ssa Franca Fico, e accompagnato da un momento musicale a cura degli studenti del Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, con un repertorio dedicato alla riflessione sui drammi della guerra, della deportazione e sulla forza della speranza. Interverranno i familiari degli insigniti, i Sindaci dei Comuni interessati e le Autorità civili e militari del territorio.

Di seguito l’elenco dei cittadini della provincia di Avellino cui è stata conferita la Medaglia d’Onore:

Comune di AIELLO DEL SABATO: LUIGI DE CIUCEIS, ROBERTO FAVATO, SEBASTIANO MILO

CIRO PREZIOSI, GIUSEPPE SPIEZIA

Comune di AVELLINO: ALESSANDRO ARDOLINO, PIETRO CARBONE, ERNESTO MANZO, LUIGI SPAGNUOLO

Comune di BISACCIA: ANTONIO MITRIONE

Comune di CALITRI: VINCENZO LAMPARIELLO

Comune di CONTRADA: GIUSEPPE PETROZZIELLO

Comune di FONTANAROSA: ANTONIO GENTILE

Comune di GROTTAMINARDA: VINCENZO MAZZARIELLO

Comune di MONTORO: GUIDO D’AMORE, GAETANO PASTORE

Comune di MOSCHIANO: VITTORIO MAZZOCCA

Comune di NUSCO: AMEDEO DE FELICIS

Comune di QUINDICI: MARIO CASO

Comune di SALZA IRPINA: FABRIZIO PIETRO CAVALLO

Comune di SOLOFRA: CRISTOFORO TREROTOLA