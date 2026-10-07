Valle Caudina, droga e bilancini in casa mentre era ai domiciliari: arrestato dalla Polizia

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventisettenne pregiudicato di San Martino Valle Caudina, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella serata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rinvenuto, a seguito di perquisizione, presso l’abitazione dove l’uomo è sottoposto alla misura restrittiva, 36 gr. di hashish, 19 gr. di cocaina, nr. 2 bilancini di precisione, buste di cellophane per il confezionamento nonché 555,00 euro in banconote di vario taglio. Tutto il materiale rinvenuto è stato debitamente sottoposto a sequestro..Su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Capodimonte” di Benevento, in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.