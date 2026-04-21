Valle Caudina, assolto dall’accusa di maltrattamenti alla ex compagna

VALLE CAUDINA- Assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni alla ex compagna. Questa la decisione del Tribunale collegiale di Avellino nei confronti di un trentaquattrenne di Rotondi, che era a processo per una serie di episodi avvenuti tra il 2018 e il 2020 ai danni della sua compagna e un episodio di lesioni. La Procura aveva invocato nei suoi confronti una condanna a quattro anni di reclusione. La difesa, il penalista Orlando Sasso, ha invece puntato sull’inattendibilita’ e sulla mancanza di riscontro alle vicende denunciate dalla presunta vittima del maltrattamento. Al Collegio la difesa ha prodotto anche decisioni relative all’affidamento in custodia dei figli. Per comprendere le motivazioni del verdetto bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, intanto per il trentaquattrenne la vicenda giudiziaria si e’ chiusa con l’assoluzione dall’accusa di maltrattamenti e il proscioglimento da quella di lesioni, per difetto di querela.