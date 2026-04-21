La Polizia Stradale di Avellino Ovest intitola la sala riunioni all’Assistente Capo Giuseppe Walter Manfra

Si è tenuta questa mattina, presso la sede della Sottosezione della Polizia Stradale di Avellino Ovest, una toccante cerimonia di intitolazione della sala riunioni alla memoria dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Giuseppe Walter Manfra, tragicamente scomparso il 12 dicembre 2020 all’età di soli 41 anni, stroncato dal Covid-19.

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Un momento solenne che ha visto la partecipazione delle massime autorità, tra cui il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il Questore Pasquale Picone, la dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, dr.ssa Maria Pia Rossi, e il Direttore del Servizio Polizia Stradale, dr. Santo Puccia. A rendere ancora più sentito l’omaggio, la presenza dei bambini delle scuole di Candida, paese d’origine di Manfra, a testimoniare quanto il suo ricordo sia vivo in tutta la comunità.

Giuseppe Walter Manfra, dopo un importante percorso professionale presso la Questura di Napoli, aveva trovato nella Polizia Stradale di Avellino la sua seconda casa. A ricordarne la tempra umana e professionale è stata la sorella Carmen, che ha ripercorso il profondo impegno di Giuseppe, ricordando come, durante la fase più critica della pandemia, si fosse attivato personalmente per far realizzare mascherine da una sarta locale, non essendo all’epoca di facile reperibilità. “Si è sempre battuto per risolvere i problemi” ha raccontato commossa la sorella. “Oggi siamo qui tra dolore e tristezza, ma anche con un grande orgoglio. Questa intitolazione è una testimonianza perenne, il modo più bello perché lui possa continuare a vivere in mezzo a noi”.

Anche il Sindaco di Candida, Fausto Picone, ha voluto portare il suo saluto, ricordando Giuseppe non solo come un amico fraterno, ma anche come un uomo profondamente legato al territorio, dove aveva prestato servizio anche in qualità di consigliere comunale.

La cerimonia è stata anche l’occasione per il Dott. Salvatore Erich Atorino, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Avellino, di sottolineare l’importanza di una giornata che aveva molto a cuore. Il dirigente ha poi colto l’opportunità per fare un bilancio dell’intensa attività svolta dal reparto: “Nell’ultimo periodo abbiamo svolto un enorme lavoro con grande sacrificio. Ci stiamo concentrando in particolare per arginare il triste fenomeno delle truffe agli anziani, ottenendo numerosi arresti. Parallelamente, abbiamo recentemente sequestrato 8 kg di cocaina. Stiamo lavorando bene e sono orgoglioso dei risultati ottenuti dai miei uomini”.