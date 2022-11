Valle Caudina, arresti e denunce per droga

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, a quello di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti nonché al controllo della circolazione stradale per prevenire incidenti stradali. Venivano infatti controllati circa 60 autoveicoli, effettuate 15 perquisizioni e contestate oltre 20 infrazioni per violazioni al codice della strada.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Benevento in tre distinti controlli tre persone locali, di cui una con precedenti giudiziari. Infatti, a Moiano un 30enne di Airola veniva sorpreso alla guida della propria autovettura senza mai aver conseguito la patente di guida, già recidivo per gli stessi fatti; a Bucciano, un 59enne del posto veniva segnalato, stanti le circostanze del rinvenimento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché in possesso di 41,30 grammi di marijuana e di 152 semi ed infine a Montesarchio, un 20enne aveva violato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ed ancora, i militari della Compagnia caudina, qualche giorno fa, nell’ambito dei servizi di contrasto al commercio illecito di stupefacenti, in Ceppaloni, deferivano, in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria sannita, perché trovati in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish nr. 3 soggetti i quali, alla vista dei Carabinieri avevano anche tentato di disfarsi della droga lanciando l’involucro dal finestrino.

Sempre nell’ambito del contrasto agli stupefacenti, nel fine settimana, i CC di Montesarchio segnalavano alla Prefettura di Benevento quali assuntori di stupefacenti, nr.7 persone, rinvenendo numerose dosi di hashish, marijuana, cocaina ed eroina, sottoposte a sequestro amministrativo.

Le misure precautelari disposte dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari, sono state sottoposte alla convalida dell’AA.GG. avverso cui sono ammessi mezzi d’impugnazione. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.