Operazione antidroga a Pago Veiano, un arresto

I militari della Sezione Operativa e della Stazione di Pietrelcina hanno proceduto a numerose perquisizioni domiciliari ed in una di queste, avvenuta a Pago Veiano, un 49enne, alla vista dei militari operanti, tentava di disfarsi dello stupefacente da lui detenuto, gettandolo da una finestra della parte posteriore dell’abitazione. Il dispositivo di controllo realizzato dai militari, che cinturavano l’intera villetta, individuava tale gesto a seguito del quale venivano recuperati tre involucri che contenevano complessivamente 265 grammi di cocaina. Dagli elementi raccolti nl corso dei fatti, i Carabinieri operanti individuavano elementi in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e pertanto l’uomo veniva deferito alla Procura della Repubblica di Benevento in stato di arresto e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Infine, le attività di controllo del territorio, sono state inoltre rivolte all’individuazione di soggetti estranei al contesto locale che non davano una plausibile spiegazione della loro presenza, attività preventiva volta a scongiurare furti in abitazione o truffe agli anziani; mentre dalla verifica del rispetto delle norme alla circolazione stradale sono state contestate violazioni in materia di mancata copertura assicurativa ed in materia di sicurezza alla circolazione stradale, per un importo complessivo pari a circa 4mila euro.