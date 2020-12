Attualità Vallata: la influencer irpina Maria Bove dona giocattoli ai bambini 21 Dicembre 2020

Natale Solidale con Maria Bove è l’evento di charity che si è svolto il 20 dicembre con il Patrocinio del Comune di Vallata.

In questa occasione la show- girl ha donato un sorriso a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni del suo comune di origine, grazie alla collaborazione del Sindaco di Vallata Giuseppe Leone affiancato dalla Dottoressa in Psicologia Cognitiva, Teresa Scalisi, attiva nel campo del sociale, che lavora presso gli istituti scolastici come Educatore Professionale e di Maria Scalisi, Laureata in architettura, specializzata in strategie di sviluppo delle aree interne e nella gestione dei beni culturali.

La Bove che ha promosso l’evento per regalare un Natale sereno a oltre 150 bambini del suo paese di nascita, grazie all’aiuto di un uomo vestito da Babbo Natale, ha consegnato giocattoli e altro materiale utile all’infanzia, anche se purtroppo non ha potuto essere presente per le direttive dei decreti sul covid-19.