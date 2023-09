Val Pusteria: la meta ideale per vivere le meraviglie dell’Alto Adige

La Val Pusteria è una delle mete più iconiche dell’Alto Adige e chiunque abbia trascorso qui una lunga vacanza o magari anche un week-end lungo non può non riconoscere che questa valle ha tantissimo da offrire ai suoi visitatori, da tutti i punti di vista, a prescindere dalla stagione.

In effetti, non esiste un momento migliore di un altro per visitare la Val Pusteria perché ogni stagione ha qualcosa di unico e speciale che può rendere una vacanza qui un’esperienza straordinaria. I paesaggi di questa valle sono mozzafiato, circondati da bellissime montagne. L’organizzazione turistica è di prim’ordine con strutture ricettive di altissimo livello, impianti di risalita attrezzatissimi, sentieri e piste sciistiche perfettamente curati. E poi c’è la squisita ospitalità altoatesina che rappresenta la ciliegina sulla torta.

Vacanze autunnali o invernali in Val Pusteria: dove soggiornare?

Se state pianificando una vacanza autunnale o invernale in Val Pusteria dovete per prima cosa decidere dove passerete il vostro soggiorno. A questo proposito vogliamo consigliarvi alcuni hotel a Brunico con SPA che siamo sicuri saranno in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza rendendo la vostra vacanza ancora più memorabile: i Winklerhotels, quattro diverse soluzioni tutte di altissimo livello: Hotel Lanerhof, Chalet Purmontes, Hotel Winkler e Hotel Sonnenhof.

Tutte queste quattro strutture sono a due passi dalla bellissima città medievale di Brunico e si caratterizzano per la loro offerta a 360 gradi, ideale per tutte le tipologie di turisti, dai single ai gruppi di amici o familiari. I servizi messi a disposizione sono moltissimi: camere spaziose, piscine, ambienti SPA con vari tipi di sauna, sale e parchi giochi, trattamenti wellness. Verificate sul portale web tutte le proposte e scegliete quella ideale per voi.

Assaporate le meraviglie della Val Pusteria

Se sceglierete la stagione autunnale per visitare la Val Pusteria, potrete ammirare lo stupendo spettacolo del viraggio cromatico: le foglie degli alberi assumono le varie sfumature del giallo, del rosso e del marrone e regalano sensazioni uniche. In questo periodo è ancora possibile praticare appieno l’escursionismo nei tantissimi sentieri della valle, nei parchi naturali Vedrette di Ries-Aurina e Fanes-Senes-Braies. Si possono fare escursioni impegnative o camminate rilassanti. Anche per coloro che amano la mountain bike l’autunno è una bellissima stagione.

Oltre a Brunico, città davvero incantevole e capoluogo della Val Pusteria, sono diverse altre le mete che si possono visitare fra cui ricordiamo Dobbiaco e San Candido, il Lago di Braies, il Plan de Corones, Campo Tures con il suo bellissimo castello, le cascate di Riva di Tures e tanto altro ancora.

Se invece sceglierete la stagione invernale per soggiornare in questo angolo di paradiso, allora sarà qui ad attendervi una delle più belle aree sciistiche dell’Adige, il Comprensorio Sciistico Plan de Corones. Qui chi ama gli sport invernali troverà il suo paradiso: 120 km di bellissime piste e ben 31 modernissimi impianti di risalita.

In questa area sciistica c’è posto per tutti, dai principianti che potranno regalarsi facili discese vero valle fino agli sciatori più temerari che potranno misurarsi con le cinque piste nere, le famose Black Five, che richiedono abilità non comuni.

Insomma, quale che sia il periodo delle vostre vacanze, potete star certi che un soggiorno qui cancellerà tutto lo stress che avete accumulato nei mesi precedenti e tornerete a casa pimpanti e rigenerati.