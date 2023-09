I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Montemiletto, sulla SS 90 denominata Nazionale delle Puglie al Km. 292,400, per un incendio che ha interessato un furgone in transito che trasportava capi di abbigliamento.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area circostante, mentre per l’uomo alla guida, che aveva fatto appena in tempo ad uscire dal mezzo, nessuna conseguenza di rilievo tranne un comprensibile spavento.