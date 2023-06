Val Fortore: patenti ritirate, veicoli sequestrati e contravvenzioni

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato specifici servizi di controllo del territorio, nel fine settimana dedicato ai festeggiamenti per il “Corpus Domini”, nei comuni della Val Fortore, impiegando 41 pattuglie e controllando 281 veicoli, 303 persone e 19 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli stradali i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno contestato 16 sanzioni amministrative per 7.788 euro, ritirando 3 patenti per guida con patente diversa da quella necessaria per il veicolo condotto, guida con patente scaduta di validità e sorpasso pericoloso in curva o su striscia continua, sequestrando amministrativamente 4 veicoli per circolazione in assenza della copertura assicurativa obbligatoria, contestando infrazioni per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, mancanza di documenti di circolazione, mancato uso delle cinture di sicurezza ed omessa precedenza e decurtando complessivamente 45 punti da patenti di guida.

Il controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento viene intensificato specialmente nei week-end per garantire la sicurezza degli utenti della strada e per prevenire i reati predatori.