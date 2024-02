Val Fortore: identificate 252 persone e controllati 184 veicoli

Nell’ultima settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno svolto specifici servizi di controllo e presidio del territorio nei comuni della Val Fortore particolarmente mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori impiegando 60 pattuglie, identificando 252 persone e controllando 184 veicoli.

Nel corso dei controlli stradali i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni hanno elevato 12 sanzioni amministrative per infrazioni del codice della strada, per un importo totale di 3.821 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 3 veicoli che circolavano senza l’assicurazione Rca obbligatoria, contestando violazioni per circolazione con veicoli privi della prevista revisione periodica, per circolazione senza avere al seguito le previste documentazioni, per sistemazione irregolare del carico su autocarri, per utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida e decurtando 23 punti da patenti di guida.

I carabinieri del comando provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati in tutta la provincia per prevenire i reati predatori e per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.