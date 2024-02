Manifesti della Regione contro il Governo. FDI: “risorse per sfizi personali”

Spuntano manifesti della Regione Campania in diverse città contro il Governo Meloni e Fratelli d’Italia insorge ed osserva: “De Luca usa istituzioni e risorse per sfizi personali”.

E’ il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania a sollevare questo nuovo “caso” dopo quello delle ingiurie rivolte dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla Premier Giorgia Meloni in occasione di una manifestazione contro l’Autonomia Differenziata.

“De Luca usa la Regione come se fosse proprietà privata – afferma Iannone – Sono apparsi stamattina manifesti con logo della Regione contro il Governo. Per questa nuova volgarità istituzionale senza precedenti chi paga? Nelle tasche di quale concessionario finiscono i soldi dei cittadini?

De Luca è stato già condannato dalla Corte dei Conti ma continua a pagarsi gli sfizi personali con la tasca del popolo”, conclude il Senatore Iannone.

Sull’episodio interviene anche il senatore Sergio Rastrelli, sempre di Fratelli d’Italia:

“Da De Luca ennesima prova di indecenza: attraverso i mezzi, e con l’impiego di risorse pubbliche, il Presidente della Regione Campania promuove una comunicazione vile e distorta, ponendo frontalmente l’istituzione campana contro il Governo nazionale, dando l’ennesima prova di indecenza ed inaffidabilità istituzionale”.

Questo il testo del manifesto su cui troneggia il logo della Regione Campania:

IL GOVERNO MELONI TRADISCE IL SUD

· BLOCCATI DA UN ANNO E MEZZO I FONDI PER IL SUD (CAMPANIA 6 MILIARDI)

· BLOCCATI I FONDI PER LA CULTURA

· BLOCCATI I FONDI PER LE STRADE E I CAMPI FLEGREI

· COMUNI AVVIATI VERSO IL DISSESTO