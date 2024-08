Val Fortore, 35enne ruba soldi da un portafogli in un distributore di carburanti

I carabinieri della stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne della Val Fortore, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto.

Nello scorso mese di luglio un cittadino locale aveva riferito ai militari che era andato a fare un rifornimento di carburante con il suo furgone dimenticando per pochi minuti il portafogli appoggiato sulla colonnina distributrice e che, quando era tornato a riprenderlo, non aveva più trovato centocinquanta euro circa in esso contenuti.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno immediatamente attivato le indagini del caso concentrandosi sull’analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburanti, grazie alle quali sono riusciti, anche con riconoscimenti fotografici, ad individuare ed a deferire all’Autorità Giudiziaria il 35enne che, giunto a bordo della sua automobile, aveva notato il portafogli, si era furtivamente impossessato del denaro in esso contenuto, lo aveva rimesso a posto e se ne era andato via.

L’uomo denunciato è persona sottoposta alle indagini e – pertanto – presunto innocente fino a sentenza definitiva.

I carabinieri del comando provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati nel contrasto ai reati predatori rispondendo ad ogni richiesta dei cittadini tramite il numero d’emergenza 112, le stazioni presenti e le pattuglie in circuito in tutta la provincia.