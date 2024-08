Sant’Andrea di Conza candidata a Capitale della Cultura Italiana 2027

Sant’Andrea di Conza, un piccolo ma affascinante borgo situato in Irpinia, si candida a diventare la Capitale della Cultura Italiana per il 2027. Questa ambiziosa candidatura è sostenuta con entusiasmo dai 25 comuni dell’Alta Irpinia.

L’iniziativa ha suscitato un forte senso di coesione e collaborazione tra i comuni limitrofi.

Questi paesi, spesso segnati da una storia comune e dalle stesse sfide sociali ed economiche, hanno deciso di unirsi per sostenere Sant’Andrea di Conza nella corsa al prestigioso titolo. La candidatura rappresenta non solo un’opportunità per il borgo, ma per l’intera Città dell’Alta Irpinia, che potrebbe beneficiare di un rilancio culturale e turistico senza precedenti.