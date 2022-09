Vaccini, ricoveri e positivi: il report giornaliero dell’Asl di Avellino

Su 854 tamponi effettuati sono 152 i positivi oggi in provincia di Avellino. I numeri giornalieri sono stati forniti come sempre dall’Asl irpina. L’azienda di via Degli Imbimbo fornisce anche i numeri dei ricoveri nelle aree Covid al “Frangipane” di Ariano e le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri 9 settembre.

COMUNE NR. POSITIVI Aiello del Sabato 1 Altavilla Irpina 6 Aquilonia 9 Ariano Irpino 10 Atripalda 6 Avellino 13 Bagnoli Irpino 1 Baiano 1 Bisaccia 2 Calabritto 1 Calitri 18 Carife 5 Casalbore 1 Castelfranci 1 Cervinara 1 Domicella 1 Fontanarosa 1 Forino 3 Gesualdo 2 Grottaminarda 4 Lapio 3 Lioni 1 Manocalzati 1 Mercogliano 2 Mirabella Eclano 1 Montecalvo Irpino 1 Montefalcione 4 Monteforte Irpino 4 Montella 2 Montemarano 2 Montemiletto 5 Montoro 3 Mugnano del Cardinale 1 Pietradefusi 2 Roccabascerana 2 San Mango sul Calore 3 San Sossio Baronia 2 Sant’Angelo a Scala 1 Sant’Angelo dei L. 3 Serino 2 Solofra 8 Sperone 2 Sturno 2 Taurasi 1 Torella dei Lombardi 1 Trevico 2 Villanova del Battista 4

Tot. tamponi effettuati Tot. positivi 854 152

RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO

AREA COVID POSTI LETTO DISPONIBILI POSTI LETTO OCCUPATI DEGENZA ORDINARIA 16 5 SUB INTENSIVA 10 2 TOT 26 7

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID, DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE

9 settembre 2022