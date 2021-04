Attualità In Evidenza Primo Piano Vaccini, De Luca tira dritto per le isole campane Covid-free. Poi al Governo: “Si acceleri per lo Sputnik” 23 Aprile 2021

Vaccini, De Luca tira dritto per le isole Covid-free. Con un’apposita ordinanza regionale (QUI PER LEGGERE IL TESTO INTEGRALE) ha previsto infatti la progressiva vaccinazione, dopo le persone anziane e fragili, di tutti i residenti delle isole e di quanti lavorano a Ischia, Capri e Procida.

“Faremo inoltre in tutta la regione giornate di vaccinazione libera” afferma il governatore, annunciando anche che “entro dieci giorni saranno completate tutte le vaccinazioni ai pazienti fragili, agli 80enni non deambulanti e agli over 70”.

De Luca poi spinge il Governo affinché chieda ad Aifa di valutare altri vaccini disponibili, come lo Sputnik: “Potrebbe essere acquistato in milioni di dosi” fa notare, ricordando che “la Campania continua a registrare 200mila dosi in meno rispetto alla sua popolazione. E’ un atto di delinquenza politica” tuona.