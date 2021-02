Vaccini anti-covid, domani si parte anche in Irpinia

Prende il via domani la campagna vaccinale anti-covid 19 Fase II. Si parte con le vaccinazioni nelle sedi dei centri vaccinali già ultimate dalle amministrazioni comunali: Sant’Angelo dei Lombardi (AFT 3), Montella (AFT 3), Lioni (AFT 4) e Bisaccia (AFT 4).

L’Asl di Avellino, in accordo con i sindaci della provincia, ha individuato per la fase II della Campagna Vaccinale anti-Covid 19 22 Centri Vaccinali sul territorio provinciale. 4 di queste sedi hanno già completato l’allestimento per partire con la vaccinazione degli ultraottantenni, che hanno aderito tramite la piattaforma regionale alla Campagna Vaccinale.

Inoltre, considerando la disponibilità e la funzionalità del Centro Vaccinale presso l’ospedale di Ariano Irpino, nelle more del completamento degli altri Centri Vaccinali Territoriali in corso di allestimento, è stato disposto, per ottimizzare tempi e risorse, di iniziare con la vaccinazione degli ultraottantenni afferenti i comuni della AFT11 (Ariano Irpino) presso il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino.

L’ordine di convocazione per i comuni afferenti il Centro Vaccinale è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

AFT 3

CENTRO VACCINALE DI MONTELLA Centro Sociale Via Ippolito Panico Nusco Bagnoli Irpino Cassano Irpino Montella CENTRO VACCINALE DI SANT’ANGELO DEI L. Centro sociale “Don Bruno Mariani” Via Bartolomeo Castelfranci Guardia Lombardi Torella dei Lombardi Sant’Angelo dei Lombardi Rocca San Felice Villamaina Morra de Sanctis

AFT 4

CENTRO VACCINALE DI LIONI Palazzetto dello sport Viale del Parco Sant’Andrea di Conza Senerchia Teora Conza della Campania Caposele Calabritto Lioni CENTRO VACCINALE DI BISACCIA Struttura Polifunzionale Via Grammazio Metallo Calitri Monteverde Andretta Cairano Aquilonia Bisaccia Lacedonia

AFT 11

CENTRO VACCINALE DI ARIANO IRPINO Savignano Irpino Casalbore Melito Irpino Montaguto Montecalvo Ariano irpino Greci



Le amministrazioni comunali sono impegnate, allo stato, a completare l’allestimento degli altri Centri Vaccinali di competenza, che verranno attivati nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.

“In queste ore tutti i sindaci sono al lavoro per garantire la riuscita della Campagna Vaccinale sul territorio. – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante – Colgo l’occasione per ringraziare le amministrazioni comunali che insieme ai volontari, ai medici e al personale impegnato in questa campagna, rappresentano un elemento fondamentale al fine di garantire la vaccinazione a tutta la popolazione, a partire dai più fragili. Nei prossimi giorni, non appena pronte e compatibilmente con i vaccini disponibili, saranno attivate anche le altre sedi così da avere una copertura totale su tutto il territorio provinciale”.

Si ricorda che è ancora possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età., attraverso il link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

I cittadini prenotati verranno contattati tramite servizio Recall e sms di conferma, che indica la data, l’ora e il centro Vaccinale di riferimento. Le vaccinazioni vengono effettuate ai soggetti aventi diritto, in base all’ordine di convocazione, presso i Centri Vaccinali che opereranno 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.