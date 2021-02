Cronaca Bagnoli Irpino, ordina un attrezzo per la sua officina ma non arriva: truffato 16 Febbraio 2021

Bagnoli Irpino, ordina un attrezzo per la sua officina ma non arriva: truffato da due 40enni della provincia di Caserta. I carabinieri della locale stazione hanno smascherato il solito modus operandi, quello della truffa on line. Questa volta a cascarci è stata una persona di Bagnoli Irpino.

L’attività dei militari dell’arma ha permesso di risalire all’identità dei due presunti malfattori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.