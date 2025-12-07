Ponti 2026: come trasformare 8 giorni di ferie in un mese di vacanza

Il calendario del 2026 offre diverse combinazioni favorevoli per chi desidera massimizzare i giorni di vacanza utilizzando poche ferie. Con una pianificazione strategica, infatti, sarà possibile ottenere fino a 31 giorni off chiedendo soltanto 8 giorni di ferie complessivi.

Il nuovo anno si apre con un’opportunità immediata: Capodanno ed Epifania, con il 6 gennaio che cade di martedì. Agganciando i due festivi, si possono ottenere 6 giorni di vacanza con sole due giornate di permesso.

La successiva occasione utile arriva con Pasqua e Pasquetta, fissate al 5 e 6 aprile 2026. Richiedendo il 3 aprile o, per un weekend ancora più lungo, il 3 e il 4 aprile, si può godere di una pausa estesa.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cade di sabato, mentre l’1 maggio, Festa dei Lavoratori, arriva di venerdì: una combinazione che consente tre giorni consecutivi di stop (1-2-3 maggio).

Il ponte più vantaggioso del 2026 è però quello legato alla Festa della Repubblica: con il 2 giugno che cade di martedì, basterà un solo giorno di ferie (lunedì 1 giugno) per ottenere quattro giorni continuativi: 30-31 maggio e 1-2 giugno.

Dopo un Ferragosto che cade di sabato, un’altra grande opportunità arriva con il ponte dell’Immacolata, tra il 5 e l’8 dicembre. Chiedendo come ferie il 7 dicembre, si ottengono ancora quattro giorni di vacanza.

Infine, il periodo natalizio chiude l’anno in bellezza: con Natale e Santo Stefano a ridosso del weekend e Capodanno 2027 che cade di venerdì, chiedendo come giorno di ferie il 31 dicembre è possibile ottenere diversi giorni consecutivi di stop. Chi vuole esagerare può aggiungere anche il 28, 29 e 30 dicembre, costruendo una lunga pausa invernale.

Calendario completo festività 2026