Da Carpignano a Grottaminarda: in marcia per la Palestina

Marcia per la Palestina organizzata dall’assemblea Irpina-Palestina: da Carpignano per arrivare a Grottaminarda.

“Tutte e tutti insieme in rete per ribadire che non ci fermeremo fino alla liberazione della Palestine e di tutti i popoli oppressi – si legge nel comunicato dell’Arci -. Il fuoco non è mai cessato come lo stato di occupazione è sempre più evidente. È necessario continuare a dare il proprio contributo per far sì che sempre più persone prendano parte, per dire ancora una volta allo stato Italiano di cessare ogni tipo di accordo e collaborazione con Israele. È fondamentale continuare a lottare per il riconoscimento dello stato di Palestina e per la sua autodeterminazione. La Pace quella giusta passa per la liberazione di tutti i prigioneri politici tenuti in ostaggio dal governo genocida di Israele. Insieme sempre con la Palestina e per la Palestina libera”.