Provincia Utilizzo del depuratore da parte del Comune di Montefalcione, l’amministrazione di Montemiletto presenta esposto in Procura 14 Gennaio 2021

Si riporta la nota dell’amministrazione comunale di Montemiletto sull’utilizzo del depuratore da parte del Comune di Montefalcione.

A seguito di numerosi e infruttuosi solleciti effettuati da questa Amministrazione, il Comune di Montemiletto è stato costretto a presentare esposto alle Autorità competenti in quanto il Comune di Montefalcione, sin dall’anno 2008, senza alcuna autorizzazione, conferisce parte dei liquami nel sistema fognario del Comune di Montemiletto e in particolare nella rete posizionata alla località Bosco che confluisce nel depuratore sito alla località Acquacalda/Fornace.

A oggi, infatti, nonostante le numerose diffide inoltrate, il Comune di Montefalcione non solo non ha manifestato alcuna volontà di regolamentare lo scarico, ma non ha inteso sottoscrivere una regolare convenzione per l’utilizzo, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e relativo impianto di depurazione.

Tale decisione è maturata dopo la mancata accettazione da parte del Comune di Montefalcione dello schema di convenzione predisposto e trasmesso dal Comune di Montemiletto, approvato con delibera di Giunta comunale n. 69 del 2020, allo scopo di disciplinare definitivamente il conferimento dei liquami fognari nel sistema fognario e depurativo del nostro Comune.In ogni caso, al di là di quanto doverosamente segnalato in ordine allo scarico non autorizzato, si procederà al recupero delle spese rispetto alle quali il Comune di Montefalcione inciderebbe per circa il 10% sugli importi di gestione, per cui quest’ultimo deve rimborsare al Comune di Montemiletto la quota maturata dal 2008 al 2020 valutata in € 4.000,00/annuo per un totale di € 48.000,00.

Per consultare delibera e convezione non accettata: https://www.comune.montemiletto.av.it/…/mc_p_dettaglio.php