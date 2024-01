Usuraio arrestato dai Carabinieri mentre riceve i soldi dalla vittima

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, coadiuvati dai militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento – Aliquota della Guardia di Finanza, dopo accurate indagini, nella serata di ieri hanno tratto in arresto un imprenditore 57enne di Montesarchio e denunciato a piede libero il fratello 47enne, resisi responsabili di usura aggravata, in concorso, in danno di un 53enne del luogo che gestiva un’attività commerciale.

Nel corso delle attività, avviate a seguito di denuncia presentata presso i Carabinieri di Montesarchio, accertato che la vittima, nel periodo pandemico, trovandosi in difficoltà economiche, si è vista costretta a richiedere un prestito di circa 10mila euro, per poi doverne restituire nell’arco di alcuni mesi circa 31mila, con interessi applicati nel periodo che oltrepassavano di gran lunga i limiti ammessi dalla legge.

L’operazione di Polizia Giudiziaria ha avuto luogo all’esito della consegna dell’ennesima rata del prestito, quando il 57enne presentandosi dalla vittima per la riscossione è stato bloccato dai Carabinieri che, dopo aver recuperato il denaro, lo hanno dichiarato in stato di arresto.

L’usuraio dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di Turno è stato sottoposto al regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il fratello 47enne, che nella vicenda aveva assunto un ruolo non marginale, è stato deferito a piede libero. Il denaro recuperato è stato restituito alla vittima.

Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva.