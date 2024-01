Mercogliano, protocollo d’Intesa per promuovere la cultura musicale

Una sinfonia di note e di intenti: stilato un protocollo d’Intesa per promuovere valori artistico- musicali in Irpinia. Domani, mercoledì 10 gennaio alle ore 10.00 la presentazione del progetto presso la sala conferenze S.ED. della Biblioteca Statale di Montevergine.

L’accordo tra: l’associazione “I Virtuosi Napoletani” che svolge attività di formazione e promozione della cultura musicale nel territorio della Regione Campania e a livello Internazionale; l’Istituto Comprensivo “Mercogliano” che ha il compito di diffondere sul territorio lo sviluppo dell’educazione musicale; l’Abbazia del Loreto che rappresenta da secoli un alto e rilevante punto di riferimento spirituale, di storia, di arte, con iniziative di valore devozionale e culturale di respiro nazionale ed internazionale; la Biblioteca Statale di Montevergine, annessa al Palazzo Abbaziale di Loreto, una delle undici biblioteche pubbliche statali “speciali”, “monumento nazionale”, contesto di straordinario valore culturale; il Comune di Mercogliano sempre sollecito e collaborativo in tutte le iniziative tese a promuovere e diffondere la cultura nel territorio; l’Istituto Maria SS. Montevergine Suore Benedettine Mercogliano, punto di riferimento sociale e culturale per l’intera comunità.

Obiettivo dell’Associazione “I Virtuosi Napoletani” è quello di istituire un’Accademia Internazionale di Alta formazione Musicale presso l’ Istituto comprensivo di Mercogliano per i giovani Irpini e della Campania, tesa a sviluppare un complesso di attività che preveda gradualmente rapporti e convenzioni con altri comuni dell’Irpinia, per valorizzare i giovani talenti del territorio.

“Dobbiamo interpretare e divulgare la musica come strumento di comunicazione universale in una società orientata all’omologazione culturale – afferma Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine e Assisi – la musica costituisce un segno significativo che non si sofferma sull’ordinario, ma va oltre e invita ciascuno a far leva sui propri pensieri, sui propri sentimenti. Occorre, insomma, riconoscere nella musica l’espressione, lo splendore e il fascino. La comunità benedettina di Montevergine è: prossimità, vicinanza, lungimiranza, promozione di un elevato livello di umanità e responsabilità, verso il prossimo, anche attraverso la musica”.