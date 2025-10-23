Usura a due imprenditori, Evangelista si consegna alla Dia di Salerno

AVELLINO- Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, agli ordini del caposezione, il tenente colonnello Fabio Gargiulo, hanno dato esecuzione nel pomeriggio di oggi al decreto di fermo di indiziato di delitto di usura ed estorsione nei confronti di Massimo Evangelista, 49 anni, avellinese, indiziato di aver partecipato alle condotte usurarie scoperte dalle indagini della Dia coordinate dalla Dda di Salerno, coordinata dal Procuratore Aggiunto Francesco Soviero nei confronti di due imprenditori. Ad Evangelista, dopo un incontro nell’ottobre del 2024 in un bar di Bellizzi, i due avrebbero dovuto corrispondere duemila euro al mese come interesse sulla somma di 60mila euro residua del debito e degli interessi usurari. Il quarantanovenne si trovava all’estero in vacanza e avrebbe praticamente anticipato il rientro per consegnarsi al personale della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, come era stato anche anticipato dal suo legale, il penalista Gaetano Aufiero. Anche Evangelista nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino per la convalida del fermo firmato dai pm antimafia salernitani.