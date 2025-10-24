Greci, intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco per albero caduto sulla SP58

Poco fa i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti sulla strada provinciale 58, dove, a causa del forte vento, un albero è caduto sulla carreggiata. Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco si stanno occupando della rimozione mentre i militari stanno procedendo al ripristino della viabilità. Nessun ferito e nessun disagio per la circolazione stradale.
