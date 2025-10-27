Usura a due imprenditori, Evangelista davanti al Gip per la convalida

E’ comparso questa mattina nel carcere di Secondigliano, assistito dal penalista Gaeano Aufiero davanti al Gip del Tribunale di Napoli il quarantanovenne Massimo Evangelista, che due giorni fa si era consegnato agli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, agli ordini del caposezione, il tenente colonnello Fabio Gargiulo. Evangelista avrebbe risposto alle domande del magistrato, che dovra’ decidere sul decreto di fermo di indiziato di delitto di usura ed estorsione nei confronti di Evangelista, indiziato di aver partecipato alle condotte usurarie scoperte dalle indagini della Dia coordinate dalla Dda di Salerno, coordinata dal Procuratore Aggiunto Francesco Soviero nei confronti di due imprenditori. Ad Evangelista, dopo un incontro nell’ottobre del 2024 in un bar di Bellizzi, i due avrebbero dovuto corrispondere duemila euro al mese come interesse sulla somma di 60mila euro residua del debito e degli interessi usurari. Il quarantanovenne nella mattinata del blitz fatto scattare dalla Dia di Salerno si trovava all’estero in vacanza e avrebbe praticamente anticipato il rientro per consegnarsi al personale della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, come era stato anche anticipato dal suo legale, il penalista Gaetano Aufiero. Si attende la decisione del Gip.